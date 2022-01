Pierpaolo Pretelli è stato la novità di questa edizione di Domenica In, ma fra giochi – annunciati e poi chiusi – assenze e cambi in corsa, la sua presenza è sempre stata un po’ incerta. Fino alla sparizione di oggi, domenica 2 gennaio.

Dopo aver condotto per due puntate un gioco telefonico Pronto? Chi Canta? in cui veniva coinvolto il pubblico a casa, l’ex vippone di Alfonso Signorini è stato messo alla guida di un altro gioco in stile Il Musichiere.

“Pronto chi canta? Era talmente un gioco bello e unico che ce l’hanno portato via” – ha dichiarato Mara Venier – “Lo volevano in America, Canada, Francia, e noi glielo abbiamo dato. Però tranquilli che Pierpaolo sta vicino a zia Mara. Faremo un altro gioco più tardi, ci saranno due squadre. La prima con Alvise ed Elisa Isoardi e la seconda con Federico Lauri e Alba Parietti”.

Pierpaolo Pretelli, cancellato il suo vecchio gioco a Domenica In: Mara spiega il motivo * https://t.co/NRItuXZuHe #Prelemi #DomenicaIn https://t.co/5D2J5iIH5H — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 28, 2021

Anche questo è durato però poche puntate perché poi in occasione della finale di Ballando con le Stelle, Pierpaolo Pretelli si è ritrovato il gioco soppresso e lui è stato chiamato a fare da opinionista al talk.

Pierpaolo Pretelli, che fine ha fatto a Domenica In?

E se la scorsa settimana Domenica In è andata in onda in replica (perché trovato un caso di positività al Covid nel cast), oggi la trasmissione è tornata in diretta ma senza Pierpaolo Pretelli. Perché?

A rispondere a questa domanda è stata Mara Venier che, in diretta su Instagram con Davide Maggio, ha spiegato che il cast di oggi sarà dimezzato proprio in via precauzionale. La decisione sarebbe quella di continuare con meno gente possibile in studio.

Gli ospiti della prima puntata del nuovo anno sono Paolo Del Debbio, Massimo Ranieri (che vedremo anche in gara al prossimo Festival di Sanremo), Orietta Berti, Christian De Sica e Bobby Solo che si esibirà con la sua band con alcuni suoi successi e i classici di Elvis Presley.