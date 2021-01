Colpo di scena durante l’ultima puntata del GF Vip. La mamma di Pierpaolo Pretelli durante un collegamento con la casa di Cinecittà ha detto al figlio che sta perdendo molti consensi.

“Ti volevo dire una cosa. Da mamma volevo ricordarti che il Grande Fratello è un gioco e non sprecare questa preziosa opportunità che hai sempre sognato. Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali. Fai vedere tutte le tue qualità. Vai avanti come facevi prima. […] Intendo dire che ci piace in versione showman”.

L’ex velino non l’ha presa bene: “Potete anche chiudere il collegamento! Ciao mamma. Poi sta leggendo. Sembra il discorso del Presidente della Repubblica“.

Ovviamente su Twitter è scoppiato il caos e moltissimi telespettatori si sono scagliati contro la donna e il consiglio che ha dato al figlio. Proprio in difesa della madre è intervenuto il fratello di Pier, Giulio Pretelli, che su Instagram ha scritto: “Ci tenevo a difendere le parole di una madre verso suo figlio. Ieri Margherita voleva semplicemente dire a Pierpaolo di divertirsi al 100%, mostrando tutti i suoi lati: da quelli ironici a quelli da showman e perché no anche quelli sentimentali. È poi ovvio che la famiglia è felice se anche lui lo è. Voleva essere uno sprono da madre. È poi ovvio che la famiglia è felice se anche lui lo è, ieri purtroppo non si aveva abbastanza tempo per spiegarglielo. Voleva essere uno sprono da madre. I consensi che ha perso Pier sono consensi di gente che ha amato il sogno e non la persona. Si è fatta sopraffare dalle critiche lette su suo figlio e ci teneva a non fargli ripetere altri sbagli per cui poi potrebbe rimanere male. È pur sempre la madre“.

Capisco che una mamma voglia solo il meglio per il figlio, ma ci sono molti modi per dare delle dritte. Parlare di “consensi persi” in diretta tv è stato davvero una poracciata.

PS: Signora a noi non interessa suo figlio in versione showman, ma piuttosto…

Il messaggio della madre di Pierpaolo Pretelli.

La mamma di Pierpaolo durante il collegamento dice al figlio che in questo ultimo periodo ha perso molti consensi.#GFVIP pic.twitter.com/iLkwBTqNnv — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 31, 2020

Carrellata di emozioni per i nostri VIPPONI! Quanto sorrisi in questo Capodanno! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/K3Nc4zuF4g — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 31, 2020