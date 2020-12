Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno legato fin dall’inizio del GF Vip 5, i primi giorni eravamo tutti convinti che i due avrebbero dato vita alla prima coppia dell’edizione, ma così non è stato. A parte due coreografie particolarmente sensuali e un bacio a stampo dato per gioco, tra EliGreg e l’ex velino c’è stato poco altro.

Alfonso Signorini ha cercato in tutti i modi di far cedere la sua concorrente, che però ha messo un muro ed ha continuato a chiamare Pretelli “amico speciale”. Insomma, un continuo ping pong tra il quasi cotta e la friendzone.

Ieri sera il conduttore del reality di Canale 5 ha chiesto alla Gregoraci se una volta finito il GF Vip pensa che tra lei e Pierpaolo Pretelli possa nascere qualcosa. Ovviamente anche in questo caso la donna è stata vaga (ma che strano).

“Se vedo un domani prossimo per noi? Con sincerità posso dirti che ci sono delle cose che non sopporto di lui. Quindi ti dico la verità, noi ci siamo promessi una cena. In questa cena capiremo molte cose. Al momento però è più no che sì. Non lo escluso però adesso. No non dico che percentuale ha di successo”.

Io credo che i due al massimo si vedranno per questa cena e forse alle reunion del cast della quinta edizione del GF Vip. Punto.

C’è un futuro con Pierpaolo Pretelli fuori dal GF Vip? La risposta di Elisabetta.

Pierpaolo ed Elisabetta possoni avere un futuro? Più no che sì… ma non c’è alcuna esclusione. È il momento di fare davvero chiarezza. #GFVIP pic.twitter.com/rlXPimRebo — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020