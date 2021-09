Pierpaolo Pretelli ha mostrato le sue doti da imitatore al GF Vip 5 e infatti la scorsa settimana se l’è cavata con l’esibizione di La Mordidita di Ricky Martin. Ieri sera però le cose sono andate diversamente. Il fidanzato di Giulia Salemi ha cantato Malibù, ma il risultato non è stato dei migliori. Sui social in molti hanno scambiato questo Sangiovanni per una Valerio Scanu (dopo una visita da Giacomo Urtis).

Nonostante tutto i giudici hanno premiato l’ex velino. Cristiano Malgioglio ha fatto i suoi complimenti a Pier: “La settimana scorsa mi hai deluso moltissimo. Perché devi sapere che tu sei un ragazzo di grande talento. Imiti alla perfezione, in particolare le voci. Quando canti, canti anche bene. hai fatto molto bene l’imitazione di questo ragazzo. Tra l’altro lui arriva da una scuola molto importante, quella di Maria De Filippi. I miei nipotini dovete sapere che impazziscono per questo ragazzo. C’ho questo pezzo che mi tortura la mente. Però stasera ti promuovo davvero“.

Anche a Loretta Goggi è piaciuta l’esibizione: “Mi piace tantissimo questo ragazzo. Volevo dire al nostro Pierpaolo Pretelli, che io ho ascoltato tutta l’estate Sangio. E tra Lady Malibù e le altre è stato bravissimo. Tu sei stato bravissimo perché non hai mai letto il gobbo, nonostante i testi complicati con tante parole. Il vero va come una mitragliatrice e non è facile riprodurre questa cosa. Quindi devo dire che mi sei piaciuto tanto“.

Perdono Pierpaolo soltanto se prima della fine di Tale e Quale Show imiterà anche…



Pierpaolo Pretelli imita Sangiovanni: i video.