Pierpaolo Pretelli è ormai un ospite fisso degli appuntamenti domenicali di Mara Venier.

Dopo aver condotto per due puntate un gioco telefonico Pronto? Chi Canta? in cui veniva coinvolto il pubblico a casa, l’ex vippone di Alfonso Signorini è stato messo alla guida di un altro gioco in stile Il Musichiere, anche questo durato due puntate. Successivamente è stato opinionista, poi assente per Covid ed infine tornato nei panni dell’imitatore. Da Achille Lauro della scorsa settimana a Luciano Ligabue di oggi.

Pretelli ha così rispolverato quanto fatto a Tale e Quale Show proponendo però un personaggio inedito per lui, ovvero il citato Ligabue.

Pierpaolo Pretelli è Ligabue a Domenica In

Un’ospitata canterina realizzata per impreziosire il segmento della trasmissione dedicato al Festival di Sanremo. Vi è piaciuto l’ex gieffino nei panni di Ligabue?

Pierpaolo Pretelli sono stati i 3 minuti più belli della giornata sei unico strepitoso@pierpaolopretel #DomenicaIn#prelemi pic.twitter.com/kMTRUcjnBO — Pina Pupillo (@PinaPupillo) January 30, 2022

Pierpaolo Pretelli ma è identico se lo faceva a TQ vinceva di sicuro la puntata #TuttiPazziPerSanremo #prelemi #domenicain pic.twitter.com/X7hIMcNBb5 — Dino9 (@Dino982795481) January 30, 2022

Io direi tutti pazzi per Pierpaolo Pretelli 🤩 PierLiga è un qualcosa di straordinario 💣👏🏻 #domenicain #tuttipazzipersanremo pic.twitter.com/SKRAkNk29T — Diletta Denz (@DilettaDenz) January 30, 2022

Ospite a TvTalk la scorsa settimana, Pretelli ha dichiarato: