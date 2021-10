Dopo aver vestito i panni di Ricky Martin e Sangiovanni (posseduto da Valerio Scanu), ieri sera Pierpaolo Pretelli ha imitato Achille Lauro a Tale e Quale Show. L’ex gieffino ha cantato Me Ne Frego, indossando il bellissimo mantello nero e l’iconica tutina dorata di Achille.

Tutti i giudici hanno fatto i complimenti al fidanzato di Giulia Salemi, in particolare Malgy: “Oddio, appena l’ho visto devo dire che mi sembrava molto Billy Idol. Questo è un complimento straordinario tesoro. Achille trascina molto di più la voce, mentre Pierpaolo Pretelli l’ha impostata. Comunque lui è un bravissimo showman, è un ragazzo che può fare una grande strada. Perché sa imitare alla perfezione così tante persone, anche Cristiano Malgioglio in modo particolare. A tratti devo dire che mi ricordava anche Malgioglio“.

Loretta Goggi ha fatto soltanto un piccolo appunto sull’accento ‘meno romano’ rispetto ad Achille: “Bravissimo, davvero molto bravo, dico sul serio. Mi pare che ti sei anche divertito e che tu abbia preso proprio il palcoscenico. Non hai nemmeno stonato devo dire. Sei un po’ meno romano nel cantato rispetto a Lauro. Dato che sono romana me ne accorgo subito. Comunque è stato molto bello e piacevole da vedere“.

Non soltanto la giuria, la performance di Pier è piaciuta anche agli ‘amici di Twitter’. In molti hanno sottolineato un dettaglio, ovviamente mi riferisco alla fattura pregiata della tutina.



