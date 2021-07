Nei mesi passati all’interno della casa del GF Vip 5, i genitori e il fratello di Pierpaolo Pretelli hanno più volte espresso la loro stima per Elisabetta Gregoraci. Qualcuno ha fatto anche dei paragoni (non proprio carini) con Giulia Salemi.

“Pier e Giulia sono tanto presi e si vede. Però questo non può essere considerato amore. Io personalmente tifavo per Elisabetta, però rispetto il volere di mio fratello. Perché Pierpaolo sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo”.

L’ex gieffino non ha preso bene gli interventi della sua famiglia ed ha chiesto loro di farsi da parte. Da quel momento tutto è filato liscio, fino a ieri, quando il padre di Pierpaolo Pretelli ha fatto i complimenti ad EliGreg: “Eli sono Bruno, il papà di Pierpaolo. Volevo farti i complimenti per tutto, da me e anche Margherita“.

Le reazioni di Pierpaolo Pretelli alle parole del padre.

Bruno Pretelli ha poi cancellato la storia e quando i fan hanno fatto notare tutto a Pier, lui credeva fosse un fotomontaggio: “Buongiorno a tutti! Volevo dirvi che dopo tanti mesi e dopo tutto quello che di bello io e Giulia stiamo vivendo, c’è qualcuno che pensi di cambiare tutto questo?! Con un fotomontaggio poi, mettendo o pensando di mettermi in difficoltà? Ma basta e smettiamola qui”.

Quando l’ex velino si è reso conto che il papà aveva davvero scritto ad Elisabetta, ha cancellato il precedente tweet ed ha scritto: “Io ormai non so più che fare“.

Il GF Vip è finito da mesi, la storia tra Pier ed Elisabetta non c’è mai stata davvero, lo abbiamo capito noi, dovrebbero capirlo anche quelli vicino a Pretelli.