La madre di Pierpaolo Pretelli non ha preso benissimo la storia del figlio con Giulia Salemi e a giustificare il suo atteggiamento è intervenuto anche il fratello minore del gieffino. Leonardo Pretelli intervistato da FanPage oggi è tornato a spiegare le parole della mamma e poi ha confessato che preferiva l’amicizia speciale con Elisabetta piuttosto che la relazione con la Salemi Power.

“Con Elisabetta è una via di mezzo, un’amicizia speciale. Non c’erano stati atteggiamenti a letto come quelli che ci sono stati tra Pierpaolo e Giulia. Mia madre ha cercato solo di spiegargli che ha un figlio a casa che lo guarda. D’accordo i baci, ma il resto deve accadere fuori. Poi è chiaro che non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta. Con Giulia è stata più distante. Un po’ è stata condizionata dai fan. Pierpaolo aveva ricevuto tante critiche, lo hanno bollato come un farfallone. Leggendo queste cattiverie, mia madre ha cercato di consigliargli di vivere il GF diversamente. Per questo è stata fredda nei confronti di Giulia. Chi preferisco tra Elisabetta e Giulia? Sono felice se lui è felice, ma per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo, Giulia è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano. Pierpaolo si è fatto condizionare dalle persone lì dentro. Giulia gli aveva detto che Elisabetta aveva un altro fuori. Anche Cristiano Malgioglio gli ha detto delle cose e lui si è distaccato”.

Non so voi, ma io fossi in Pier non sarei così felice dei giudizi della mia famiglia sui miei flirt e “amicizie speciali”.

La mamma di Pierpaolo durante il collegamento dice al figlio che in questo ultimo periodo ha perso molti consensi.#GFVIP pic.twitter.com/iLkwBTqNnv — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 31, 2020

Leonardo ha anche raccontato che la Gregoraci ci sarebbe rimasta male quando Pier ha tolto il quadro del loro bacio (ma siamo davvero sicuri che le freghi qualcosa di quella foto?).

“Ci siamo scritti dopo che è uscita dal GF. Ci è rimasta male quando Pierpaolo ha levato il quadro dalla stanza, quel gesto non le è piaciuto. Credo che Elisabetta lo avrebbe aspettato fuori dalla Casa per dare un seguito al loro rapporto. Secondo me sì. Con le telecamere è diverso. Una donna di 40 anni che ha un figlio fuori ha un atteggiamento diverso da una ragazza di 27 anni. Molte cose non puoi farle. Sono sicuro che si sarebbero rivisti”.

Il momento in cui Pierpaolo Pretelli ha tolto il quadro con EliGreg.

Pierpaolo, messo alle strette dalla portineria Zorzando, ammette di voler baciare Giulia. Stefania allora gli fa togliere il quadro con Elisabetta dalla camera.#GFVIP pic.twitter.com/YfegEFbMFN — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 26, 2020