Pierpaolo Pretelli questo pomeriggio è stato ospite a TvTalk dove ha parlato del proprio curriculum televisivo e di Giulia Salemi.

“Per fare questo tipo di lavoro bisogna scindere bene la professione dalla vita privata, stiamo cercando di farlo. Rispetto all’inizio che erano storie [su Instagram, ndr] continue, ora cerchiamo di vivere la nostra storia in maniera più privata”.

Dopo aver debuttato in Mediaset partecipando a programmi come Striscia la Notizia, Uomini e Donne, Temptation Island ed il Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli da qualche mese è approdato in Rai. Prima nel cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti, poi in quello di Domenica In di Mara Venier.

“Io mi sento in famiglia fra mamma Rai e zia Mara. Per strada mi fermano ragazze di 18 anni che mi dicono ‘piaci tantissimo a mia nonna’ questa cosa mi rende fiero. […] Non mi pento di nessuna esperienza televisiva fatta, ogni esperienza è stato un tassello per diventare quello che sono ora. Fare il Grande Fratello per sei mesi è stata una grande fatica, il programma dura veramente tanto e gli ultimi giorni io non vedevo l’ora di uscire. Io generalmente difficilmente perdo il controllo, ma magari altre persone no”.

Nessuna domanda su Manila Gorio, ospite prima di lui, che anni fa aveva dichiarato di aver avuto con Pretelli un flirt passionale. Notizia mai commentata pubblicamente da Pierpaolo che sarebbe totalmente priva di fondamenti, come mi hanno rivelato privatamente.



Quale sarà il suo futuro televisivo?

Sfruttiamo e godiamoci il nostro canone Rai anche questo pomeriggio dalle 15 🙋‍♂️😄 #prelemi @TvTalk_Rai @RaiTre pic.twitter.com/Q7RM4zYmoK — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) January 15, 2022

“Mi sento un personaggio Rai. E molti mi chiamano tombeur de mamme” @pierpaolopretel #tvtalk pic.twitter.com/ejjlem22vt — Tv Talk (@TvTalk_Rai) January 15, 2022