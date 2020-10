Ormai a sperare che l’infinito stuzzicarsi tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si trasformi in un flirt sono solo l’ex velino e Alfonso Signorini. L’ex signora Briatore continua a rifilare un palo dietro l’altro al 30enne, che però pare non aver capito che non c’è trippa per gatti. Ieri notte il bel moro si è avvicinato all’intoccabile badessa ed ha provato ad abbracciarla, ma lei si è staccata e l’ha ghiacciato: “No, ma questa confidenza scusa? Ci stanno vedendo da casa e potresti far innervosire…ho dei corteggiatori. Tu sei speciale, ma magari ce ne sono altri. […] Ragazzi non è che se una entra al Grande Fratello Vip che fuori ha una frequentazione deve dire che è fidanzata“.

ELISABETTA PARLA DI PIERPAOLO MA, IN REALTÀ, SI RIFERISCE A SE STESSA #GFVIP pic.twitter.com/QluYbd3Kc8 — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 19, 2020

Ma se Pierpaolo Pretelli si è beccato la friendzone definitiva, la badessa ieri sera ha mandato altri due messaggi al “corteggiatore” che ha fuori dal reality. Durante il momento karaoke Elisabetta si è picchiettata nuovamente il petto (gesto che fa spessissimo e di cui si sono accorti gli ‘amici di Twitter’).

Elisabetta snobba Pierpaolo Pretelli e lancia dei messaggi ad un ammiratore misterioso? I video di ieri sera.

Non lo fa solo in diretta ma tutte le volte che si fa qualcosa che può essere “dedicato” fuori Elisabetta ed i suoi gesti #gfvip pic.twitter.com/AIg2FAkOWx — Silviottina (@silviottina__) October 18, 2020

COLPETTI GATE I segnali di Elisabetta durante il karaoke, più precisamente alla frase: “aspettami perché non posso stare senza te” #GFVIP pic.twitter.com/F294dVHmbZ — Kl (@banaleeeee) October 18, 2020

Comunque la eligreg alla fine della canzone “la solitudine ” della Pausini, si è data i soliti colpetti sul petto #usciteilvideo #gfvip — Coccoemacadamia (@coccoemacadamia) October 18, 2020

Sorry Pierpaolo, ma fossi in te mi arrenderei, secondo me Eli ha altri gusti…