Sono giorni che Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si studiano, giocano, chiacchierano e si stuzzicano e ieri è scattato qualcosa. Nel pomeriggio l’ex velino ha fatto una confessione a Matilde Brandi: “Ti devo dire una cosa. Erano le 5, mi sono messo nel suo letto e lei mi ha chiesto a cosa pensavo. Io le ho risposto ‘vorrei baciarti’. Lei poi è rimasta lì e allora…“.

La ballerina ha consigliato al ragazzo di fare la prima mossa: “Posso dire una cosa? A me piacerebbe se la prendessi e la baciassi. Cioè, così e basta poi te nevai senza dare spiegazioni. Non devi avere paura. Se si incavola non importa, tu fallo. La notte è meglio, le puoi dire di accompagnarti e se non viene fallo a letto. Non dirle nulle fallo davvero. Questa cosa falla, devi farla“.

Durante la festa a base di piatti tipici e vino, Franceska Pepe ha provato a baciare Tommaso Zorzi e la Gregoraci – guardando Pretelli – ha commentato: “Ma hanno limonato? Wow hanno fatto prima di noi“.

Questa battuta deve aver dato una bella spinta a Pierpaolo Pretelli, che ieri notte è tornato nel letto di Elisabetta e mentre si è avvicinato al volto della gieffina la regina ha cambiato immediatamente inquadratura, scatenando le ire del popolo di Twitter. Non sappiamo quindi se il limone c’è stato o meno.

#GFVIP non c’è stata così tanta delusione per qualcuno nemmeno quando Zaza e Pellè sbagliarono I rigori…. Questo momento ce lo leghiamo al dito regia. pic.twitter.com/cfsWKQYoVO — SETH COHEN ☀️ (@xChandlerxBing) September 27, 2020