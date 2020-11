Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma sono amici da circa un anno e mezzo e nel corso di questo periodo secondo l’influencer da 1 milione di follower ci sarebbero stati anche due baci.

“La prima volta che ci siamo baciati è stata quando siamo andati a lavorare insieme, abbiamo fatto un lavoro per un supermercato e fuori ci siamo baciati. La seconda volta in discoteca, dove lui lavorava”.

Baci “con la lingua” che Pierpaolo Pretelli (forse per pudore, forse per vergogna o forse più semplicemente per non far indispettire Elisabetta Gregoraci) ha categoricamente negato, parlando solo di “forte amicizia” e “baci sulla guancia vicini alla bocca”.

Pierpaolo e quel commento friccicarello ad una foto di Selvaggia

Un rapporto un po’ ambiguo ma di grande complicità, dato che lo scorso Natale l’ex Velino di Striscia la Notizia ha commentato in maniera provocatoria una foto di Selvaggia Roma con “Ma che belle palle di Natale”, alludendo, ovviamente, al nuovo seno di lei fresco di intervento chirurgico.

Se con Elisabetta Gregoraci ha un’amicizia speciale, con Selvaggia Roma può aver avuto un’amicizia non convenzionale?