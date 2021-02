Pierpaolo Pretelli, durante la diretta di lunedì sera ha scoperto che presto diventerà zio, Giulio Pretelli si è presentato nel giardino della casa di Cinecittà per dargli la notizia dell’arrivo di un/una bambin*.

“Questa è una cosa che è capitata anche a te prima di me. Sai che ho al mio fianco una ragazza splendida che non vedo l’ora di farti conoscere. Lei ha una grande maturità, è molto dolce. Sono molto innamorato di lei. Diciamo che è una cosa che riguarda noi due, ma anche te e la famiglia. Diventerai uno zio e Leo avrà un cuginetto”.

Dopo la sorpresa e la felicità iniziale, ieri l’ex velino ha iniziato a pensare alle difficoltà che suo fratello dovrà affrontare visto la sua giovane età. Il fidanzato di Giulia Salemi si è confidato con Andrea Zelletta e quel mezzo milione di persone che seguono la diretta su Mediaset Extra.

“Sono un po’ pensieroso. Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare, quando aspettavamo Leo, io ero più grande, anche Ariadna lo era. I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”.