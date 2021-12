Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non soltanto sono stati due protagonisti della scorsa edizione del GF Vip, ma in quella casa si sono innamorati. Per questo un giornalista di Chi Magazine ha chiesto loro cosa pensano della storia/soap tra Alex Belli e Soleil Sorge e del triangolo con Delia Duran.

La conduttrice del GF Vip Party senza pensarci troppo ha detto che al posto di Delia sarebbe entrata nella casa di Cinecittà ed avrebbe sfondato tutto: “Trovo il triangolo fra Alex, Soleil e Delia sbagliato. Delia avrebbe dovuto dire subito a Soleil che era gelosa e invece hanno voluto fare le “bad girl”. Alex ha detto alla moglie: “‘stai tranquilla” e il giorno dopo ha dato il bacio artistico a Soleil. – riporta blogtivvu – Se lo avesse fatto Pierpaolo sarei entrata nella Casa e avrei sfondato tutto! Preferirei che Alex dicesse a Delia: “Non ti amo più, mi sono innamorato di Soleil”. Così prende in giro tutti, compreso il pubblico“.

E direi che qualsiasi persona innamorata avrebbe risposto come Giulia. Se il tuo uomo dichiara il suo amore ad un’altra persona, o entri nella Casa per ribaltarla, o lasci il tuo compagno (altrimenti fai coming out dichiarando di essere in una coppia poliamorosa o aperta).

Io come Giulia Salemi all’ennesimo termine artistico inventato da Alex e Soleil. #gfvipparty #gfvip pic.twitter.com/NW8O8rEKhk — Chiara A. (@Chiara_Ab) November 29, 2021

Pierpaolo Pretelli sul flirt tra Alex Belli e Soleil Sorge.

Non soltanto la Salemi, anche il compagno ha detto la sua sulla “coppia” nata al GF Vip 6. Pretelli è stato più vago e si è limitato a dire che se Alex resterà nel reality non riuscirà a trattenere i suoi sentimenti per la coinquilina.