Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più vicini. Ieri notte i due gieffini si sono coccolati per ore in giardino e l’influencer ha rivelato all’ex velino di non essere più infastidita dalle urla dei fan di Elisabetta Gregoraci.

“Sono stata male perché all’inizio quelle urla mi hanno ferita. Adesso sto benissimo e me ne frego di quello che pensano certe persone. Io voglio fare il cavolo che voglio, non sto facendo del male a nessuno, solo del bene. Se lei ti avesse voluto limonare ti prendeva in magazzino e lo faceva. Ascolta, io sono entrata dopo e nei salotti televisivi ho sentito tante cose, eppure non ho detto nulla perché non voglio riportare le cose dentro. Ma tu hai capito qualcosa? Sai perché lei era frenata?”

Il bel lucano ha spiegato che ad un certo punto del suo percorso al GF Vip ha smesso di credere nell’amicizia speciale che lo legava alla Gregoraci.

“Io i motivi li so più o meno, qualcosa ho intuito. Il mio campanellino d’allarme mi è venuto quando visto la clip di lei che si batteva sul petto. Poi lei che mandava messaggi in codice dopo gli aerei. Ho maturato questa lucidità. Ormai è andata com’è andata. Lei fino all’ultima puntata continuava con la storia degli amici speciali. Ok siamo amici e basta. – ha continuato Pierpaolo Pretelli – Al massimo Giuly ti dovrebbero urlare ‘sfascia amici’ io ed Elisabetta non siamo mai stati una coppia. Io sono single, libero, con te posso fare tutto, certo, non voglio crearti problemi. Ti dico solo di non lasciarti condizionare dagli aerei e dalla gente che urla. Ricordi l’aereo ‘vola solo’? L’ha mandato Elisabetta. Non pensarci”.

La Salemi Power senza troppi giri di parole ha detto anche al suo coinquilino che la Gregoraci non è mai stata seriamente interessata a lui.

“Tu senza di lei sei cambiato tantissimo, stai vivendo davvero il GF. Se parlo io, meglio che non parlo, non datemi mai una bocca di vodka. Adesso stai una favola davvero. Sappi però che tu fino a che c’era lei eri come me 2 anni fa, quando feci un GF tutto intorno ad una persona. Hai una luce negli occhi diversa ora. Ricorda che se una persona ti vuole ti prende. capisco una settimana, un mese, ma non di più. Capisci cosa ti voglio dire?”

Direi che entro i prossimi 2/3 giorni avremo il limone tanto agognato dai “Prelemi”.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti al limone: il video.