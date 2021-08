La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi va avanti a gonfie vele. I fan dei due rex gieffini continuano a seguirli con molto interesse anche a distanza di 5 mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. Il prossimo mese Pierpaolo sarà impegnato con Tale e Quale Show e anche di questo hanno parlato a Radio Norba, scatenando l’ira dei fan dei Prelemi.

In un programma della famosa radio pugliese due speaker hanno fatto delle battutacce su Giulia e Pierpaolo che non sono piaciute affatto ai follower della Salemi e di Pretelli. Nello specifico il conduttore e l’ospite hanno commentato in maniera bislacca il servizio di un settimanale sulla coppia del momento.

“Abbiamo dei dubbi e delle perplessità su questa storia di Pierpaolo Pretelli. Qui ho un settimanale in cui si legge ‘in attesa di sbarcare a Tale e Quale Show Pretelli si scalda con Giulia Salemi. L’ex velino sarà nel cast del talent di Conti. Se non arriverà primo non importa, ha già vinto in amore e lui dice ‘Giulia mi fa sentire uomo’”. “No vabbè sono immagini che non vorremmo mai vedere e che spero che i bambini non stiano vedendo. E dai non ci inquadrare il Lato B di quella tipa”.

Personalmente non vedo né lati B, né immagini da non mostrare ai più piccoli.

Radio Norba, il video in cui si parla di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

ecco il video raga ho registrato in tempo #prelemi pic.twitter.com/whVceifiT3 — (@drinkthiscola) August 1, 2021

Finché esisteranno “conduttori” o personaggi pubblici con la possibilità di arrivare a più persone,che parleranno in modo maschilista, retrogrado e offensivo, sta società non sarà mai in grado di evolvere.@radionorba oggi ha portato la bandiera di questo schifo.#prelemi — Cassandra- MaruaAmirRoby&Msaffio Stan account❤️🔥 (@Cassand74387682) August 1, 2021