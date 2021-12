Il ristorante di Parigi che ha rimbalzato Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Le Ciel De Paris, ha risposto alle accuse dei due piccioncini che su Instagram avevano accusato lo staff di averli rimbalzati all’ingresso, nonostante una prenotazione ed una cena pagata.

“I francesi sono i peggiori, i più maleducati, i più cafoni” – lo sfogo della Salemi su Instagram – “Siamo arrivati con mezz’ora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno rimbalzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una cena già prenotata e pagata settimane fa”. […] Ci hanno mandato via in malo modo nonostante in modo carino gli abbiamo spiegato problemi con il traffico e gli abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 10:30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora, quindi la cucina era aperta e non gli costava niente! Non andate mai qua! Posto tremendo e staff tremendo”.