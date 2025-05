Pierpaolo Pretelli è arrivato in Honduras, i primi video

Pierpaolo Pretelli è arrivato in Honduras, dove rimarrà per due mesi, sperando che la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” non venga compromessa da eventuali chiusure anticipate. Ha documentato il suo viaggio di “30 ore verso l’Honduras” su TikTok, mentre Giulia Salemi ha condiviso la sua reazione su YouTube. Alla partenza, Giulia ha confessato di essere molto emotiva, affermando: “Io da quando sono diventata madre piango per tutto… Supereremo questa distanza”. Ha inoltre menzionato il suo legame speciale con la madre e la nonna, entrambe sensibili alle emozioni.

Pierpaolo ha rivelato alcuni dettagli sulla sua preparazione per il viaggio, elencando gli oggetti che porterà con sé, tra cui delle tartarughine portafortuna donate da Maurizio Costanzo e un body che appartiene al suo bambino Kian. Parlando della sua esperienza, ha detto di sentirsi pronto ad affrontare il caldo, grazie ai suoi trascorsi da bagnino a Maratea. Ha espresso preoccupazione per quanto perderà del tempo con il suo bambino mentre è lontano, ma è consapevole che il supporto reciproco con Giulia sarà fondamentale durante questa avventura.

La partenza di Pierpaolo ha suscitato emozioni forti, ma entrambi sembrano determinati a sostenersi a vicenda, affrontando con coraggio la separazione. La condivisione delle esperienze e la forza del loro legame sono evidenti, mentre si preparano a vivere questi due mesi intensi e significativi.