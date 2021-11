Mara Venier ha voluto Pierpaolo Pretelli a Domenica In e infatti da qualche settimana l’ex gieffino sta facendo un gioco musicale. Oggi la presentatrice ha annunciato che “Pronto chi canta?” è stato cancellato e che sarà sostituito con un nuovo gioco, “Il Musichiere”.

“Era talmente un gioco bello e unico che ce l’hanno portato via. Lo volevano in America, Canada, Francia, e noi glielo abbiamo dato.

“Volevano il gioco in esclusiva e noi gliel’abbiamo dato, ma Pierpaolo sta vicino a zia Mara…faremo un altro gioco più tardi, ci saranno due squadre”

Una settimana fa Mara Venier ha avuto un piccolo incidente. La conduttrice ha preso una botta al piede e alla testa e per qualche minuto è rimasta dietro le quinte, lasciando Pierpaolo Pretelli da solo in onda. Oggi Zia Mara ha rivelato che l’ex velino si era offerto di andare a casa sua.

“Pensate che quando sono caduta io poi la sera ero sola a casa mia. Lui ha insistito tanto per venire da me. Mi ha detto ‘vengo a dormire da te tranquilla’. Io gli ho detto ‘guarda non mi sembra proprio il caso tesoro’”.