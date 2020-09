Pierpaolo Pretelli ha una cotta per Elisabetta Gregoraci e lei sembrerebbe ricambiare, nonostante stanotte in casa abbia detto che non può lasciarsi troppo andare altrimenti ‘a Montecarlo non posso rimettere piede‘.

L’allusione, ovviamente, è all’ex marito Flavio Briatore che a quanto pare non vedrebbe di buon occhio gli ipotetici nuovi amori della conduttrice nati sotto l’occhio attento del Grande Fratello Vip.

Gli autori ovviamente sono dei volpini e dopo la prova del bacio in apnea della scorsa settimana e la coreografia sensuale di venerdì, questa sera – per la nuova puntata – hanno ideato una prova upgrade che unisce sia il bacio, sia la coreografia. Ovviamente in coppia sono finiti di nuovo Pierpaolo con Elisabetta.

Durante le prove Pierpaolo Pretelli si è un po’ emozionato dopo aver baciato Elisabetta Gregoraci, tanto da esser stato costretto a gattonare alla fine pur di non alzarsi in piedi e mostrare a tutti la sua felicità.

Ma se lui reagisce così a un bacio a stampo come potrebbe reagire dopo un limone? Inizio a temere per l’incolumità di Pretelli#gregorelli #GFVIP pic.twitter.com/FNr6UouCON — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) September 28, 2020

Vi segnalo anche che ieri Pierpaolo Pretelli – sempre in salotto – ha dato una pacca ad Elisabetta Gregoraci che sembrerebbe aver apprezzato.

Staccate il segnale di Canale 5 a Montecarlo, please.

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy