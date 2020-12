Pierpaolo Pretelli da quando è uscita Elisabetta Gregoraci è sempre più vicino a Giulia Salemi. I due continuano a coccolarsi e sono anche andati vicini al limone. Il bel lucano però sembra frenato e oggi pomeriggio ha spiegato che non sa come fare il primo passo con la sua nuova ‘amica speciale’.

“Mi sento come nel film Mine. Parla di un soldato che sta nel deserto dove è pieno di mine a terra e lui non sa come muoversi. Ho paura di fare un passo falso. Se la voglio baciare? Sicuramente lei è una bella ragazza e mi piace. Diciamo che potrei aver voglia”.