Dopo mesi passati in Rai tra Tale e Quale Show di Carlo Conti, La Vita In Diretta di Alberto Matano e Domenica In di Mara Venier, oggi Pierpaolo Pretelli è tornato a casa a Mediaset. Il fidanzato di Giulia Salemi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e appena entrato ha lanciato delle shade nemmeno troppo velate.

La parabola di Pierpaolo Pretelli continua: In un mese da scommessa di RaiUno ogni domenica pomeriggio ad ospite di Verissimo, diretto competitor proprio di Domenica In #Verissimo #DomenicaIn pic.twitter.com/NtLUNSal6k

A proposito di ‘over’ l’ex gieffino ha anche rivelato di essere amatissimo dalle nonne: “Io ho un pubblico di over 70. Mi fermano le ragazze di 18 anni e mi chiedono selfie e saluti per le loro mamme e nonne. Questa cosa mi rende felice. Sono felice di piacere alle signore più grandi“.

“Il nostro amore è nato in maniera molto naturale, con tanto rispetto. Con Giulia sapevo da subito che sarebbe stata qualcosa di importante. Tra lei e mio figlio c’è tanta sintonia e per me è fondamentale. Speravo tanto che sarebbero andati d’accordo e così è stato. Anche Ariadna sta benissimo con Giulia e siamo come una famiglia allargata. Questa è la cosa più importante.

Matrimonio e figli? Arriverà tutto, per i bambini fatemi andare a casa e vediamo che succede. Però la prospettiva di allargare la famiglia c’è. Ora capiamo un attimo i tempi, non ci sono già lavori in corso, ma non sarà una cosa lenta come l’autostrada Salerno Reggio Calabria. Avremo dei bambini prima di sicuro”.