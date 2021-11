Pierpaolo Pretelli domenica scorsa ha dovuto condurre in solitaria il gioco telefonico di Domenica In perché Mara Venier, poco prima del rientro dalla pubblicità, è caduta in studio facendosi male alla testa ed alla caviglia.

“Sono un po’ scosso” – ha dichiarato Pierpaolo Pretelli al termine della pubblicità – “C’è stato un piccolo incidente per Mara. Spero si risolva tutto per il meglio. Un piccolo incidente, una distorsione. La nostra queen spero torni qui con noi. Si tratta di qualcosa di risolvibile. Adesso andiamo avanti”.

Una mini-conduzione in solitaria imprevista e immediata che oggi ha così commentato ospite da Alberto Matano a La Vita in Diretta.

“Ero scioccato, in quei trenta secondi ero andato in confusione anche io a vedere Mara Venier in quelle condizioni. Ero dispiaciuto. Poi prendere le redini della trasmissione!”.

A commentare l’accaduto è stata anche Giulia Salemi, da sempre in prima linea nel supportare il fidanzato. Lo ha fatto su Twitter. “Un abbraccio a Mara Venier che è davvero una forza della natura” – ha scritto – “E bravo Pierpaolo che hai saputo sostenerla e prendere in mano la situazione in un momento di difficoltà. #midoveteabbattere #lavitaindiretta“.

