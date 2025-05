Pierpaolo Piccioli: Nuovo Direttore Creativo di Balenciaga

Pierpaolo Piccioli è stato ufficialmente nominato nuovo direttore creativo di Balenciaga, sostituendo Demna Gvasalia. Questa decisione segue la conclusione del suo lungo rapporto con Valentino, durato oltre vent’anni. Piccioli ha espresso entusiasmo per la nuova sfida, descrivendo Balenciaga come un marchio ricco di possibilità e affascinante. Ha anche riconosciuto il lavoro di Demna, sottolineando come abbia rispettato l’eredità di Cristóbal Balenciaga.

Piccioli, che inizia questo nuovo capitolo, ha affermato di voler contribuire a una nuova narrazione per la maison. Demna, attivo in Balenciaga dal 2015, ha recentemente assunto il ruolo di direttore creativo di Gucci. Durante la sua carriera, Piccioli ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio di “stilista dell’anno” ai Fashion Awards nel 2018 e nel 2022.

L’avvicendamento tra i due stilisti è stato attentamente pianificato, per garantire un passaggio fluido e rispettoso dell’identità del marchio. Demna presenterà la sua ultima collezione couture il 10 luglio, mentre Piccioli debutterà con la sua prima collezione prêt-à-porter a ottobre. Piccioli, con una carriera iniziata accanto a Maria Grazia Chiuri in Fendi, avrà il compito di dare nuovo slancio a uno dei marchi più iconici del panorama moda.

Fonte: www.virgilio.it