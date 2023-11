Pierpaolo e Giulia rompono il silenzio sulla presunta rottura: “Voci, dubbi e mancanze”

Fabrizio Corona due settimane fa attraverso Dillinger News ha fatto sapere che la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli era giunta al capolinea. La notizia è stata confermata anche da altri esperti di gossip, ma poi smentita dai like piazzati dalla mamma di Giulia, Fariba Tehrani. Nonostante tutto i rumor sulla fine dei Prelemi hanno continuato a circolare fino ad oggi, adesso però a la Salemi e Pretelli hanno deciso di rompere il silenzio e svelare la loro verità.

Giulia e Pierpaolo sulle voci della rottura.

In un’intervista rilasciata a Chi in Giulia ha chiarito le cose ed ha raccontato come sono nati i rumor: “Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto. Poi è chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti“.

Pierpaolo ha continuato: “Le voci dove nascono? Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi. Quando ci sposeremo o lasceremo lo decideremo solo noi e potrebbe essere domani, fra un anno o mai“.

La Salemi ha spiegato anche come stanno le cose tra lei e il fidanzato: “Dubbi e mancanze che teniamo per noi. Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere quando siamo insieme e quando siamo distanti. Stiamo riflettendo su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa soffrire. Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberi perché temiamo di essere giudicati. Non parlo di quelli che, per vivere, devono scrivere o parlare dei momenti difficili degli altri, ma delle persone che ci vogliono bene davvero”