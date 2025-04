PIERO PELÙ: Un Viaggio Musicale tra Litfiba, Assoli e Impegno Civile [Info e Biglietti]

Ciao a tutti! Piero Pelù ha recentemente annunciato di aver dovuto prendere una pausa a causa di problemi di acufene, ma ora è tornato sul palco. In un concerto che si è svolto in un piccolo club a Milano, Pelù ha dimostrato una rinata energia e vitalità, nonostante i suoi 63 anni. La scelta di suonare in spazi contenuti, dopo aver riempito palazzetti, ha creato una connessione unica con il pubblico, permettendo una esperienza intima e avvincente.

Il breve tour celebra vari anniversari significativi, tra cui 40 anni di “Desaparecido” dei Litfiba e 25 anni del primo album da solista di Pelù. Con cuffie in testa, il concerto è stato un’esplosione di rock viscerale, supportato dai Bandidos, il suo affiatato gruppo. Il repertorio, sia dei Litfiba che da solista, ha subito una rielaborazione energica, culminando in momenti salienti come “Spirito” e “El Diablo”.

Oltre la musica, Pelù ha utilizzato il palco per condividere le sue opinioni su temi sociopolitici, esprimendo solidarietà per il dramma dei kurdi e della Palestina, e promuovendo ideali di libertà e diritti. Il suo approccio diretto e onesto ha colto l’attenzione del pubblico, che ha risposto positivamente.

Infine, con una scaletta che include brani storici e nuove interpretazioni, Pelù ha saputo dimostrare che il rock ha ancora suoi eroi, confermando il suo posto di rilievo nella musica italiana. La data inaugurale di questo tour è stata avvolta in un’atmosfera di euforia, con il pubblico coinvolto in un’esperienza indimenticabile. Le prossime date promettono di essere altrettanto esplosive.