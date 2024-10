PIERO PELÙ: Tour rinviato, ma la festa nei club continua!

Piero Pelù ha comunicato via social il rinvio del suo “DESERTI tour”, precedentemente previsto tra novembre e dicembre 2024 nei principali club italiani. Le nuove date si svolgeranno nella primavera 2025. Nel suo messaggio ai fan, Pelù ha condiviso che, a causa di problemi di salute legati agli acufeni, è stato costretto al riposo forzato. Nonostante la difficoltà, ha promesso che il tour sarà più potente e festoso, e ha ringraziato tutti coloro che hanno già acquistato i biglietti per il loro supporto.

Il calendario aggiornato del “DESERTI TOUR 2025” è il seguente:

– 14 aprile 2025: Milano, Magazzini Generali

– 23 aprile 2025: Padova, Hall

– 29 aprile 2025: Roma, Largo Venue

– 02 maggio 2025: Napoli, Casa della Musica

– 04 maggio 2025: Modugno (BA), Demodè Club

– 08 maggio 2025: Torino, Hiroshima Mon Amour

– 11 maggio 2025: Bologna, Estragon Club

– 16 maggio 2025: Firenze, Viper Theatre

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date. Ad esempio, i biglietti per il Viper Club di Firenze delle date del 4 e 5 novembre 2024 saranno validi per il 16 maggio 2025. Gli stessi principi varranno per gli altri concerti in programma nei vari club. Per chi non potrà partecipare, è previsto il rimborso richiesto entro il 25 novembre attraverso il circuito di vendita utilizzato.

Pelù ha esortato i fan a mantenere viva la loro energia e ha promesso che la festa nei club sarà solo rimandata, augurandosi di rivedere tutti in primavera. Ha concluso il messaggio esprimendo affetto nei confronti del suo pubblico e invitando a seguirlo sui suoi canali social e sul suo sito ufficiale.