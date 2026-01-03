Piero Pelù e Gianna Fratta si separano

Il rocker fiorentino Piero Pelù e la direttrice d’orchestra e pianista Gianna Fratta si sono separati. La notizia è stata annunciata dallo stesso Pelù attraverso una storia sui suoi canali social. La coppia si era sposata nelle sale di Palazzo Vecchio a Firenze.

Pelù ha spiegato di aver reso pubblica la notizia per evitare che si diffondessero voci false o tendenziose sulla sua vita privata. Ha affermato che la storia tra lui e Gianna è “definitivamente, legalmente e rispettosamente finita” e che le loro strade si sono separate dopo anni di vita insieme.

Pelù ha anche sottolineato l’importanza di preservare il massimo rispetto reciproco e di non ammettere interferenze esterne nella sua vita personale. Ha infine espresso il desiderio di voler bene a tutti e di lottare uniti per la pace.

Pelù è cofondatore dei Litfiba e ha tre figlie avute da due donne diverse: Greta e Linda dalla sua prima compagna, l’attrice Rosella Testa, e Zoe da Antonella Bundu.