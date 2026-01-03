13.4 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Gossip

Piero Pelù e Gianna Fratta si separano

Da stranotizie
Piero Pelù e Gianna Fratta si separano

Il rocker fiorentino Piero Pelù e la direttrice d’orchestra e pianista Gianna Fratta si sono separati. La notizia è stata annunciata dallo stesso Pelù attraverso una storia sui suoi canali social. La coppia si era sposata nelle sale di Palazzo Vecchio a Firenze.

Pelù ha spiegato di aver reso pubblica la notizia per evitare che si diffondessero voci false o tendenziose sulla sua vita privata. Ha affermato che la storia tra lui e Gianna è “definitivamente, legalmente e rispettosamente finita” e che le loro strade si sono separate dopo anni di vita insieme.

Pelù ha anche sottolineato l’importanza di preservare il massimo rispetto reciproco e di non ammettere interferenze esterne nella sua vita personale. Ha infine espresso il desiderio di voler bene a tutti e di lottare uniti per la pace.

Pelù è cofondatore dei Litfiba e ha tre figlie avute da due donne diverse: Greta e Linda dalla sua prima compagna, l’attrice Rosella Testa, e Zoe da Antonella Bundu.

Articolo precedente
Calabria, svolta nella gestione dei rifiuti
Articolo successivo
Vigili del Fuoco Svizzera: Omaggio alle Vittime Incendio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Fine vita Italia

Capodanno in musica Italia

Roma Capodarte musica e arte in città

Capodanno a Camogli

Carica altri

SCELTI DA NOI

Lupo in Alto Adige

Napoli esplode di colore: Capodanno 2026

Viaggi in Cina

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.