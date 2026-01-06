Piero Pelù e Gianna Fratta si separano

Piero Pelù ha annunciato tramite Instagram stories che il suo matrimonio con Gianna Fratta è terminato. Per evitare notizie false o tendenziose, Pelù ha deciso di condividere la notizia personalmente.

Secondo quanto riferito da Pelù, lui e Gianna hanno trascorso anni belli insieme, ma ora le loro strade si sono separate. La separazione è avvenuta in modo legale e rispettoso. Pelù sottolinea che la vita continua e che è importante preservare il bagaglio umano con massimo rispetto reciproco, senza interferenze esterne.

Pelù ha anche fatto un appello alla pace, affermando che in un’epoca di guerre e violenza senza precedenti, è importante volersi bene e lottare uniti per la pace, considerando tutto il resto come distrazione di massa. Ha concluso ringraziando tutti per il loro sostegno.