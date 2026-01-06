Piero Pelù e Gianna Fratta: fine del matrimonio

Piero Pelù ha annunciato la fine del suo matrimonio con Gianna Fratta in modo diretto e misurato, sottolineando che tra loro c’è ancora rispetto reciproco e nessuna voglia di alimentare gossip. La loro storia era iniziata con discrezione e si era resa pubblica, culminando in un matrimonio civile celebrato a Firenze.

Dopo alcuni anni vissuti insieme, la coppia ha deciso di separarsi e Pelù ha voluto mettere fine alle voci ambigue sul loro rapporto, chiarendo con sincerità la situazione. Ha spiegato di aver sentito il bisogno di intervenire pubblicamente per evitare notizie false e tendenziose e per difendere la loro riservatezza.

Pelù ha anche sottolineato l’importanza di tutelare ciò che è stato costruito insieme e di volersi bene, lottando uniti per la pace. La loro storia si chiude con la stessa discrezione con cui era iniziata, senza attacchi o recriminazioni pubbliche, ma solo con la volontà di mettere un punto fermo con lucidità e rispetto.