Piero Pelù contro La Russa: attacco sul Referendum 2025

Durante il concerto della Cgil a Firenze, Piero Pelù ha lanciato un appello ai presenti per partecipare al Referendum 2025, fissato per l’8 giugno. Il cantante ha sottolineato l’importanza di far sentire la propria voce in un momento in cui la democrazia in Italia è in crisi. “Ognuno è libero di votare come crede, ma è essenziale andare a votare”, ha affermato.

Pelù ha anche rivolto un attacco diretto a Ignazio La Russa, presidente del Senato, affermando: “Se uno che ha busti di Mussolini in casa mi dice di non andare al voto, io ci vado eccome!”. Ha proseguito il suo intervento citando La Russa durante la performance di “El Diablo”, evidenziando l’importanza di una “purificazione delle nostre anime”.

Inoltre, il cantante ha mostrato una bandiera palestinese, dichiarando che la esporrà sul balcone di casa sua. Ha espresso il suo sostegno per il popolo palestinese, criticando la narrazione riguardo alla situazione in cui versa il paese: “Non si capisce quale sia il problema di esporre la bandiera di un popolo martoriato”.

Con queste dichiarazioni, Pelù ha voluto unire temi di attualità politica e sociale, incoraggiando un coinvolgimento attivo dei cittadini.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it