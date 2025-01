PIERO PELÙ celebra il Giubileo del Rock con il Tour ‘Ritorno del Diablo 2025’ [Info e Biglietti]

Nel 2025, Piero Pelù celebrerà il suo Giubileo del Rock con un tour speciale che segna quattro importanti anniversari della sua carriera musicale. L’artista fiorentino festeggerà i 40 anni di “Desaparecido” (1985), i 35 anni di “El Diablo” (1990), i 30 anni di “Spirito” (1995) e i 25 anni di “Né buoni né cattivi” (2000). Il tour, intitolato “Il Ritorno del Diablo Tour 2025”, inizierà in primavera e sarà una celebrazione della musica.

Pelù sarà accompagnato dai suoi storici Bandidos: Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso. Un ospite speciale, Antonio Aiazzi, ex tastierista dei Litfiba, parteciperà per eseguire brani legati al periodo della band, creando un mix perfetto tra passato e presente, in un viaggio che attraversa quattro decenni di rock.

Le date del tour includono: il 14 aprile 2025 a Milano nei Magazzini Generali, il 23 aprile a Padova all’Hall, il 29 aprile a Roma al Largo Venue, il 2 maggio a Napoli alla Casa della Musica, il 4 maggio a Modugno (BA) al Demodè Club, l’8 maggio a Torino all’Hiroshima Mon Amour, l’11 maggio a Bologna all’Estragon Club e infine il 16 maggio a Firenze al Viper Theatre.

Il 2025 rappresenta quindi un anno significativo per Pelù, non solo per i traguardi raggiunti, ma anche per l’opportunità di celebrare con i fan la sua musica in un tour che promette emozioni e ricordi. I fan potranno acquistare i biglietti attraverso i canali web e social ufficiali. Questo evento non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, dove la musica di Pelù continuerà a risuonare e a unire generazioni diverse di amanti del rock. Sarà un’occasione unica per rivivere insieme i grandi successi che hanno contraddistinto la carriera di questo grande artista italiano.