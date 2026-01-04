Piero Pelù annuncia fine matrimonio in Italia

Piero Pelù, il noto rocker fiorentino di 63 anni, ha annunciato a sorpresa la fine del suo matrimonio con la direttrice d’orchestra Gianna Fratta, di 52 anni. La coppia si era sposata nel 2019, dopo tre anni di fidanzamento, e aveva incontrato per la prima volta in Calabria nel 2016.

Piero Pelù ha reso nota la fine della relazione attraverso un post sul suo profilo Instagram, spiegando che il rapporto si è concluso definitivamente e legalmente e che, nonostante la rottura, è rimasto il rispetto reciproco. Ha aggiunto che la vita continua con un bellissimo bagaglio umano da preservare col massimo rispetto reciproco e ha raccomandato ai “curiosi” e agli “indiscreti” di non commettere alcuna interferenza nelle sue faccende private.

La love story tra Piero Pelù e Gianna Fratta è sempre stata vissuta nella riservatezza, sia durante gli anni del fidanzamento che durante il matrimonio. La coppia si era unita con rito civile a Firenze e il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, aveva celebrato la funzione.

Piero Pelù ha concluso il suo annuncio affermando che in un’epoca di guerre e violenza senza precedenti, è importante volersi bene e lottare uniti per la pace, considerando il resto come distrazione di massa. Gianna Fratta non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla fine del matrimonio. Non è emerso alcun dettaglio sulle cause della fine del rapporto coniugale.