Piero Marrazzo a Domenica In: le verità sulle sue esperienze con sex worker transgender

Piero Marrazzo è stato ospite nel programma Domenica In di Mara Venier per presentare il suo libro “Storia senza eroi”, che racconta gli ultimi vent’anni della sua vita, soffermandosi in particolare sui momenti difficili che ha affrontato. Marrazzo, noto giornalista e presidente della Regione Lazio dal 2005 al 2009, ha discusso della sua vita privata e pubblica, con un accento particolare sullo scandalo che lo ha colpito quindici anni fa.

Nel 2009, Marrazzo fu coinvolto in un caso di ricatto da parte di quattro carabinieri che detenevano un video di un incontro tra lui e una ragazza transgender. Questo evento lo portò a dimettersi dalla sua carica, ritenendo che la sua situazione avrebbe potuto danneggiare la Regione Lazio. Durante l’intervista ha dichiarato: “Mi sono sentito un ‘caso’ per 15 anni, non più una persona”, lamentando le fake news e le illazioni che lo hanno circondato, inclusi riferimenti a morti e dipendenze.

Marrazzo ha affrontato il tema della sua esperienza con le sex workers, ammettendo di essere stato un cliente e sottolineando la solitudine che accompagnava tali scelte. Ha parlato della necessità di usare termini appropriati per descrivere le donne transgender, evidenziando che in passato non esistevano le parole giuste per farlo. Ha rivelato di aver superato il trauma dell’episodio solo dopo aver concluso la scrittura del libro, su suggerimento di figure importanti nella sua vita, incluse le sue tre figlie.

Riflettendo sul suo rapporto con le figlie, Marrazzo ha affermato che non gli hanno risparmiato critiche, ma si sono anche chieste perché lui non avesse diritto di essere un padre. Le sue figlie hanno affrontato bullismo in relazione alla sua vicenda, ma sono state forti nel difendersi e hanno contribuito alla scrittura del libro, dimostrando di essere degne nipoti di un grande giornalista. La pubblicazione di “Storia senza eroi” rappresenta quindi non solo un atto di liberazione personale, ma anche un modo per affrontare e condividere la complessità delle esperienze familiari e personali di Marrazzo.