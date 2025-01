Piero Barone: Rivelazioni Incredibili su Michelle Hunziker

Piero Barone, membro del trio musicale Il Volo, ha rivelato dettagli intimi della sua vita durante un’intervista con Nicolò De Devitiis a Le Iene. Ha condiviso la sua esperienza di aver perso la verginità a quasi 18 anni in un contesto piuttosto particolare, dopo un’apparizione in un programma tedesco condotto da Michelle Hunziker, insieme a celebri ospiti come Jennifer Lopez e Cameron Diaz.

Nel corso dell’intervista, Barone ha esposto il suo desiderio di trovare il vero amore e costruire una famiglia, citando la difficoltà di instaurare relazioni significative dopo i concerti. Ha riferito che le sue priorità sono cambiate con il tempo e ha espresso timori riguardo alla possibilità di non riuscire a realizzare il sogno di avere una famiglia, sentendosi un po’ deluso per non aver ancora trovato la persona giusta a questa età.

Inoltre, durante le 48 ore di colloqui con De Devitiis, è emerso il legame speciale tra i membri del gruppo, che si sono conosciuti da giovani attraverso il programma “Ti lascio una canzone”. Barone ha confessato di avere difficoltà ad esprimere affetto verso i suoi compagni, anche se il loro legame è profondo e sincero. Aggiungendo una nota di leggerezza, ha scherzato sul fatto che Gianluca è il più popolare tra le ragazze, mentre Ignazio attira l’attenzione delle nonne. Nonostante ciò, Barone ha notato che, mentre in Italia il loro pubblico è percepito come maturo, in Messico hanno un seguito significativo tra i ragazzi più giovani.