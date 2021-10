Mentre in Parlamento decidono per le nostre vite politici 40/50enni che si sono battuti contro le unioni civili e negano i diritti delle famiglie arcobaleno, ieri Piero Angela a 92 anni ha dato una bella lezione a tutti gli omofobi. Il padre dei divulgatori scientifici ospite a Che Tempo Che Fa ha parlato della normalità delle coppie omosessuali.

“Oggi finalmente le coppie omosessuali hanno potuto trovare una liberazione da una repressione terribile. Questo è andato avanti per troppo tempo nella storia. Una cosa importante da capire: spesso viene vista l’omosessualità come un rapporto fisico, così anche contronatura, in realtà le coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso di quelle etero. Attraversano attrazione, innamoramento, gelosia, tradimento, vita di coppia, i figli. Hanno sentimenti, amori esattamente come le coppie eterosessuali. – ha concluso Piero Angela – Questo bisogna capirlo bene, perché altrimenti non si capisce questa necessità di esprimersi che hanno. Una liberazione ottenuta dopo molto tempo”.