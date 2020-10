Come se non fossero bastate le frecciatine rivolte a Lorella Cuccarini, ieri notte i vipponi del GF Vip hanno riso di Pierluigi Diaco mentre Tommaso Zorzi lo massacrava. L’influencer ha detto che il conduttore di Rai Uno è antipatico e che tratta male i suoi ospiti.

“Uno che ha fatto delle figure orrende è…com’è che si chiama? Quello gay e sposato, che faceva il programma estivo. Pierluigi Diaco! Lui è di un antipatico, amore sono usciti dei video assurdi. – ha detto Zorzi – Tipo in uno lui parla della vita della sua ospite e dice ‘lei ha tre figli’, la donna lo corregge ‘ma veramente ne ho due’ e lui sbotta ‘ma vuoi condurre tu? No, perché se vuoi condurre tu accomodati’. Vi giuro, ma incavolato nero. Oppure in diretta sclera ‘hey voi dietro silenzio, perché qui stiamo lavorando’. Gli hanno chiuso il programma.Lui è di un’antipatia folle. Dice delle robe agghiaccianti, ma non avete visto cosa ha fatto con Corinne Clery. Una roba che tu lo guardi e ti viene male e ti chiedi perché. Nel suo programma, con i suoi ospiti tratta male tutti. Li invita, gli rode il cu** che son venuti, li tratta malissimo, una roba. Nell’imbarazzo più totale degli opinionisti.Pensate a lavorare in studio con uno così. […] Dovrebbe venire a fare il GF Vip per ripulirsi l’immagine”.

Maria Teresa Ruta è intervenuta per dire la sua sulla chiusura della trasmissione Io e Te: “Il programma gliel’hanno chiuso per un brutto litigio che ha avuto alla radio con la conduttrice. Ha avuto questo brutto litigio al mattino e il giorno dopo hanno chiuso il programma. Poi il giorno dopo ancora hanno parlato di un caso di Covid e quindi non so. […] Lui è tipo ‘sei ospite tu, ma prendo la chitarra e suono io’“.

Mentre tutti ridevano come pazzi, la Contessa Patrizia De Blanck ha detto di essere d’accordo con le affermazioni di Tommaso: “Comunque sono d’accordo con te, assolutamente d’accordo. Infatti gli hanno chiuso la trasmissione“.

Tommaso Zorzi imita Pierluigi Diaco.

Tommaso Zorzi imita Pierluigi Diaco#GFVIP pic.twitter.com/7b4G3pE2Qd — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 6, 2020

NON AVREI MAI CREDUTO DI AVER BISOGNO E DI STARE MALISSIMO ALLO STESSO TEMPO A CAUSA DI TOMMASO ZORZI CHE IMITA DIACO NON STO RESPIRANDO #GFVIP pic.twitter.com/85JzB1Jajl — HO DETTO STRATEGA, NON HO DETTO GAY (@vincycernic95) October 6, 2020