Pierluigi Diaco: “Sono un moralista conservatore”

BellaMa’ è stato rinnovato per una nuova stagione (!!!) e Pierluigi Diaco, fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, ha parlato della polemica sulla parolaccia pronunciata dalla signora del cast fisso:

“Ammetto di essere un conservatore, un moralista. Ma consentire al cast di un programma quotidiano di usare un linguaggio non consono significa legittimare tutti a farlo. La missione della tv pubblica è alzare il livello del vocabolario, si può dire tutto ma con eleganza. Oggi non c’è niente di più di trasgressivo dell’educazione”.

E fra le novità in arrivo – già dalla prossima settimana – anche l’arrivo di Annalisa Minetti che curerà una rubrica di sport nella giornata di mercoledì.

Pierluigi Diaco, com’è strutturato BellaMa’

Nel dettaglio la trasmissione di Pierluigi Diaco vedrà: Adriana Volpe e Antonella Elia il lunedì per il segmento Tutti In Pista; Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi il martedì per il segmento La Posta Del Cuore; la già citata Annalisa Minetti per Tutti In Tuta il mercoledì; Don Walter Insero per la rubrica Dove Si Trova Dio (!!!!!!) il giovedì; Marco Carta e Manuela Villa per Canta Con Me sempre il giovedì e infine Rita Forte con il segmento Tutti Cantano il venerdì.