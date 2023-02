Pierluigi Diaco si rivolge a Blanco: “Uno shock! Ecco cosa devi fare”

Della sfuriata di Blanco alla prima serata del Festival di Sanremo hanno parlato proprio tutti. Ieri anche Pierluigi Diaco ha detto la sua. Durante l’ultima puntata di Bella Ma‘ il conduttore si è rivolto direttamente al cantante, al quale ha consigliato di tornare al Teatro Ariston per chiedere scusa al pubblico.

“Mi rivolgo direttamente a Blanco che è un ragazzo molto complesso, che ha un grandissimo talento e l’ha dimostrato in più occasioni. Nessuno più di me può capire cosa significa essere destinatario di un’attenzione mediatica in cui tutti puntano il ditino. Quindi caro Blanco capisco il tuo stato d’animo e comprendo che sarà molto difficile gestire tutto questo dal punto di vista comunicativo. Ieri sera il Festival si è aperto con il Presidente della Repubblica con un clima rassicurante. Proprio perché il clima era quello è sembrata stonata la tua esecuzione. Nessuno più di me può capire quanto sia difficile governare la rabbia e i nervi. Io mi aspetto delle tue scuse.

Però io mi auguro che le tue scuse arrivino questa sera sul palco del Teatro Ariston. Faresti un gran gesto a chiedere ad Amadeus di accedere su quel palco senza cantare, rivolgendoti al pubblico e chiedere scusa. Perché dietro una scena c’è del lavoro. C’è chi lavora, gli attrezzisti, i macchinisti. Tutta la produzione che lavora dietro una macchina come Sanremo. Poi gli artisti che vengono dopo che si sono ritrovati la tua distruzione sul palco. Costruire è più importante che distruggere. Costruire significa anche chiedere scusa. – ha continuato Pierluigi Diaco – Fallo pubblicamente e salendo su quel palco. Questa brutta vicenda ti sarà perdonata se tu guardando negli occhi gli spettatori chiederai scusa.

I tecnici della Rai sono i migliori in assoluto. Quella che ha fatto è una mancanza di rispetto alle figure professionali. […] Non basta come scusa un post social, serve rivolgersi alla platea che ieri sera è rimasta sconvolta. Per questo dico che dovrebbe scusarsi al Teatro Ariston. […] Per chi sta a casa è stato uno shock!”.