Nei mesi scorsi Pierluigi Diaco è finito al centro di qualche polemica a causa di alcuni atteggiamenti da “maestrino” avuti con gli ospiti di Io e Te. Il conduttore a luglio ha anche lanciato una sorta di frecciatina alla Rai e ieri è tornato a far parlare i social a causa di un piccolo incidente accaduto in diretta nel suo programma.

Mentre Santino Fiorillo introduceva la sua rubrica sulle vite dei vip (ha ricordato Raimondo Vianello e Sandra Mondaini), in studio qualcuno ha fatto dei rumori e il presentatore è sbottato.

“Perdonate, fate silenzio in studio. Scusate, noi stiamo lavorando, vi invito al silenzio. Prego. […] Davvero vorrei il silenzio. Mi spiace richiamare la vostra attenzione al silenzio, ma devo dire che non c’è niente di più difficile che ottenere il silenzio in uno studio televisivo. Questo è quanto. Ma è una considerazione che farò in privato, come si deve quando si lavora. Otterrò anche il silenzio, che è la forma di libertà più grande in questo periodo di rumore e di stupidaggini che circolano”.

Capisco che lavorare in diretta mentre qualcuno disturba facendo rumore non sia facile, ma non sarebbe meglio fare i rimproveri del caso in privato, lontani dalle telecamere?

Pierluigi Diaco sbotta in diretta: il video.

Pierluigi Diaco sbotta a Io e Te 28/08/2020 #ioete pic.twitter.com/LWCEhLti9s — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) August 29, 2020

Diaco l’unico che dovrebbe stare zitto in quello studio sei te #ioete — namacissi (@namacissi2) August 28, 2020