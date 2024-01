Pierluigi Diaco, rivelazione sulla morte di Sandra Milo: “Non stava bene, a letto da molto”

La scomparsa di Sandra Milo ha toccato davvero tutti, chi l’ha conosciuta e apprezzata per i suoi film, chi l’ha seguita nei programmi tv in cui è stata ospite e anche chi si è emozionato e divertito durante le interviste che ha rilasciato. Tra quelli che hanno dato più volte spazio a Sandrocchia c’è sicuramente Pierluigi Diaco, grande amico dell’attrice di 8½.

Oggi a Bella Ma Pierluigi Diaco ha voluto omaggiare la Milo e tra le tante cose ha anche rivelato che Sandra non stava bene da diverso e tempo e che si è spenta nel suo letto, così come voleva. Il conduttore ha poi ricordato di quando ha lavorato con Sandra in due recenti programmi che ha condotto su Rai Uno.

“È salita in cielo Sandra Milo, è stata un’amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. E io devo proprio ringraziarla per tante cose, tra cui per avermi insegnato che ogni momento doloroso lo si può affrontare con altruismo. Hop condotto più programmi con lei ed è stata sempre fonte di ispirazione e idee per me. Sono contento che nel 2021 abbia ricevuto il premio che meritava, quel David di Donatello che l’ha consacrata per quella che era, una grande artista.

Sono stato attraversato da una grande emozione stamani. – ha continuato Diaco – La verità è che non stava bene. Era a letto da parecchio tempo, curata dall’amore dei suoi tre figli. Ha voluto lasciare questa Terra nel suo letto, era il suo desiderio.

Sandra voleva tornare alla conduzione, era il più grande desiderio e da lì ho avuto l’idea di farle curare la rubrica nel programma Io e Te, sia in Io e Te di notte che andava in onda in seconda serata su Rai Uno. Lei si divertiva moltissimo a rispondere alle lettere dei telespettatori di Rai Uno”.