Pierluigi Diaco risponde alla polemica per la sua sfuriata dopo la parolaccia

Sui social non si era mai parlato così tanto di Bella Ma’ come in questi giorni. A puntare i riflettori sul programma di Rai Due è stata la reazione piuttosto dura di Pierluigi Diaco alla ‘parolaccia’ di una concorrente. Il conduttore ha immediatamente chiesto scusa al pubblico e poi ha fatto chiedere perdono anche alla signora Raffaella, colpevole di aver detto ‘che pa**e’ alla squadra avversaria. Ieri la donna è tornata a scusarsi e ha anche specificato di stare benissimo in compagnia del presentatore, che subito dopo ha deciso di replicare alle polemiche.

Pierluigi Diaco commenta il caso della parolaccia: “Costruiamo un programma dal sapore antico”.

Dopo Raffaella ha preso la parola Pierluigi Diaco, che ha spiegato come mai ha bacchettato la donna in diretta. Il giornalista ha detto che lui e il suo team stanno costruendo a piccoli passi una trasmissione televisiva ‘dal sapore antico’ e che quindi anche il vocabolario usato nel programma deve essere pulito e antico.

“Io direi che è tutto molto semplice. Perché è molto bella l’idea di fare una televisione in cui è tutto pulito. Io penso questo, che le parolacce siano lente e che il vocabolario della lingua italiana e la civiltà siano rock. Ho usato una metafora di Adriano Celentano. Quindi se un ospite come la Zanicchi o la Parietti, si lascia andare, chi sono io per fermare un numero televisivo? Però quello è un discorso diverso. Invece siccome noi siamo una famiglia, e piano, piano, piano, un passo alla volta stiamo cercando di costruire un programma dal sapore antico. Quindi è bene che anche il vocabolario sia antico. Quindi cara Raffaella la prossima volta diciamo ‘che scatole, che scatole, che scatole’. Questo è il mio pensiero”.

