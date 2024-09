Pierluigi Diaco racconta “cose molto personali” su di sé e il marito Alessio Orsingher

Pierluigi Diaco ha condiviso alcuni dettagli della sua relazione con Alessio Orsingher, con cui è unito civilmente da sette anni. Sebbene il conduttore di “Bella Ma” preferisca mantenere private le sue questioni personali, ha deciso di raccontarsi in un’intervista con la giornalista Azzurra Della Penna, la quale è riuscita a fargli aprire il cuore riguardo alla sua storia d’amore.

Diaco ha spiegato come ha conosciuto Alessio in una festa e come, dopo una lunga assenza, si siano riuniti per la prima volta il 29 agosto. Durante questo periodo, si sono scambiati molti messaggi, mentre Pierluigi stava chiudendo un precedente capitolo della sua vita. Ha descritto Alessio come una persona che ha rivoluzionato completamente la sua percezione dell’amore, spingendolo a riflettere su tutte le sue convinzioni precedenti.

Pierluigi ha ammesso di aver sempre associato l’amore alla conquista e alla seduzione, ma con Alessio ha scoperto un nuovo modo di vivere i sentimenti. Ha parlato di come il suo partner lo abbia guidato verso un percorso più profondo e significativo, permettendogli di costruire una relazione solida e di creare un “noi” invece di un “io”.

L’unione civile, avvenuta il 5 novembre 2017, rappresenta un momento cruciale per entrambi, simboleggiando il loro impegno e la crescita della loro relazione nel tempo. Diaco ha sottolineato di essere cambiato grazie a questo legame, imparando a donarsi di più e a considerare non solo le sue esigenze, ma anche quelle del compagno.

La loro storia, pur rimanendo riservata in gran parte, è stata finalmente condivisa da Pierluigi, il quale ha voluto mettere in luce il forte legame che si è creato con Alessio, nonostante la sua reticenza iniziale a rivelare dettagli intimi. Diaco ha fornito un’immagine di un amore che trascende le superficialità, un amore costruito su basi solidali e un percorso di crescita reciproca. Questa apertura, sebbene inusuale per lui, ha sicuramente contribuito a far comprendere al pubblico la bellezza della loro storia d’amore.