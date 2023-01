Pierluigi Diaco ferma la diretta di Bella Ma’: “Te lo vieto! Chiedi scusa al pubblico”

Nel 2019 Vira Carbone è stata rimproverata da Pierluigi Diaco per aver portato il cellulare in studio: “Devo dirti la verità. Lo trovo davvero… Hai portato il cellulare in studio? Ma perché? Allora io vieto. E’ vietato in questa trasmissione e lo dico sinceramente, trovo molto maleducato entrare in casa in uno studio televisivo e quando si parla e si discute con il cellulare acceso. Lo trovo maleducatissimo. Su questo posso diventare molto severo, è un invito che faccio anche ai miei colleghi: non va usato il telefonino in onda, è una droga, è una patologia!“.

Pierluigi Diaco vs Raffaella: “Ora chiedi scusa al pubblico”.

Durante la puntata di oggi di Bella Ma’, la signora Raffaella si è lasciata scappare un ‘che p*lle che siete’. Pierluigi Diaco però non l’ha presa affatto bene ed ha fatto chiedere scusa alla donna.

“Oh, oh, oh! Raffaella non si possono dire assolutamente parolacce. Te lo vieto e io mi scuso con il pubblico. Ora chiedi scusa al pubblico. Le parolacce non si dicono, e soprattutto non si dicono qui da noi a bella Ma’. Quindi da domani sei in punizione per una settimana. Raffaella non si possono dire parolacce in televisione, questo non si può fare. Io veramente te lo dico e lo dico anche a tutti. Questo è molto sgradevole non si usano certe parole. Ti è uscita ma non si può. – ha continuato il presentatore – Le reazioni istintive in televisione si controllano. Noi siamo il servizio pubblico e non si può sentire quello che hai detto. Puoi chiedere ancora scusa”.

Che non si possano utilizzare certi termini nel pomeriggio di Rai Due ci sta. Personalmente però mi è sembrata troppo dura la ramanzina fatta a questa signora, ‘colpevole’ di essersi lasciata scappare un termine nemmeno troppo grave.