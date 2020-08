Non solo in tv, ma anche in radio, Pierluigi Diaco continua a far discutere per il suo caratterino. Nella puntata del 27 agosto del programma radiofonico di RTL 102.5 ‘Non Stop News’, il conduttore si è rivolto all’ospite in collegamento (il giornalista Davide Giacalone) dicendogli che non gli avrebbe fatto domande sul CoronaVirus.

“Ti rivolgerò domande su cose diverse, cose che esulano dal Covid. Per quanto sia sulle prime pagine dei giornali, mi piacerebbe parlare non solo di Covid, perché francamente a parlarne continuamente si rischia di essere monotematici e al tempo stesso di non capire che dovremo convivere con questa condizione per tanto tempo. Girarci intorno può annoiare gli ascoltatori”.

La collega di Diaco, Giusi Legrenzi, ha specificato che l’attualità di cui si occupano richiede di parlare anche di Covid e dei molteplici aspetti del quotidiano che sono stati influenzati da questa pandemia.

“Davide, io torno sull’attualità perché faccio questo mestiere e l’attualità ci richiede di occuparci anche di questioni legati al Covid”.

Pierluigi ha risposto indispettito alla giornalista: “Senti Giusi, non mi è piaciuto il passaggio che hai fatto poco fa, nel senso che l’attualità è fatta anche d’altro. Ho fatto una premessa con Davide. Adesso mi fai finire perché mi sto rivolgendo a te, hai detto che tu fai questo mestiere e ti occupi di attualità. E l’attualità è fatta anche di altro e non solamente di Covid. E il tono con cui ti sei rivolta francamente non l’ho apprezzato affatto e adesso andiamo in pubblicità“.

Santa Giusi subito.

Pierluigi Diaco, il video della discussione con Giusi Legrenzi.