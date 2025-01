Pierdavide Carone: La sua vita e carriera dopo Amici e Sanremo

Pierdavide Carone parteciperà stasera a “Ora o mai più”, un talent show trasmesso su Rai 1. La sua carriera musicale è iniziata nel 2009 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove ha raggiunto il terzo posto, dietro Emma Marrone e Loredana Errore, ottenendo anche il premio della critica. Dopo il talent, ha scritto il brano “Per tutte le volte che…”, interpretato da Valerio Scanu, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010.

Nel 2012, Carone ha partecipato a Sanremo insieme a Lucio Dalla con la canzone “Nanì”. Questa collaborazione ha dato vita a un’amicizia profonda e significativa, ma anche a una tragica perdita, poiché Dalla è scomparso pochi giorni dopo il festival. Carone ha descritto Dalla come un mentore, ricordando il sostegno ricevuto da lui e le ultime parole di incoraggiamento che gli ha rivolto prima della sua morte.

Dopo questa fase intensa della sua vita, Pierdavide ha dovuto affrontare una dura battaglia contro un tumore. Ha scoperto la malattia durante un tour, e, nonostante non fosse in pericolo di vita, ha dovuto subire un intervento chirurgico e terapie che hanno interrotto temporaneamente la sua carriera musicale. La malattia ha avuto un impatto profondo sulla sua vita, facendogli prendere consapevolezza di alcune difficoltà future, inclusa la possibilità di non poter avere figli.

Carone ha superato la malattia e nel 2020 è tornato sulla scena musicale con un nuovo singolo, “Forza e coraggio!”. Ora, con la sua partecipazione a “Ora o mai più”, busca non solo di rilanciarsi nel mondo della musica ma anche di dimostrare la sua resilienza e passione per l’arte, cercando di sfruttare al meglio questa occasione.

Pierdavide Carone, originario di Palagianello (provincia di Taranto), si prepara quindi a una nuova fase della sua carriera, sperando che il talent show possa aprire nuove porte e rinnovare l’interesse per la sua musica. Sarà interessante seguire i suoi progressi e la sua evoluzione artistica in questa nuova avventura televisiva.