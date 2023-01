Pierce Brosnan, la triste storia della figlia Charlotte

Sono trascorsi anni dalla triste scomparsa della figlia del noto attore Pierce Brosnan, ma non tutti conoscono la tragedia che ha colpito questa famiglia.

Charlotte Brosnan ha scoperto di avere la stessa condizione della madre e della nonna. Aveva solo 42 anni, quando ha deciso di sposarsi in segreto con Alex Smith. Il suo cuore si è fermato per sempre, due settimane dopo quell’incredibile ed indimenticabile giorno.

Era la figlia della prima moglie di Pierce Brosnan, che l’attore ha sposato nel 1980. Quando il papà biologico è passato a miglior vita, la star ha deciso di adottarla ufficialmente, insieme al fratello Cristopher.

Qualche anno dopo aver preso il cognome di uno degli attori più amati, la ragazza ha accolto anche fratellastro: Sean.

Purtroppo, nel 1987, la sua mamma, Cassandra Harris, ha scoperto di avere un cancro alle ovaie, la stessa sorte che era toccata anche alla madre e nonna dei suoi figli.

Lo ha affrontato con tutte le sue forze, ma quel mostro è stato più forte di lei. È deceduta nel 1991, all’età di 43 anni.

Per Charlotte, perdere sua madre, è stato difficile. È caduta in depressione e si è lasciata andare al mondo della dipendenza.

Nel 2003, grazie alla sua grande forza di volontà, ha seguito un percorso di riabilitazione ed è riuscita a riprendere in mano la sua vita. Ha intrapreso la stessa carriera del suo papà adottivo, diventando un’attrice ed è anche diventata mamma di due figli: Isabella e Lucas.

Purtroppo, il tumore è tornato di nuovo nella sua vita, ma questa volta ha scelto lei. Ha scoperto di avere la stessa condizione di sua madre e sua nonna.

Ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine si è arresa. Pochi giorni prima, ha deciso di sposare il suo compagno e padre dei suoi figli, con una cerimonia privata.

È morta il 28 giugno 2013, circondata da tutta la sua famiglia. Era stato proprio Pierce Brosnan a comunicare la triste notizia:

Il 28 giugno la mia adorata figlia Charlotte Emily è passata alla vita eterna, dopo aver ceduto al cancro alle ovaie. Era circondata dal marito Alex, dai figli Isabella e Lucas e dai fratelli Christopher e Sean. Ha combattuto con rara grazia e umanità, coraggio e dignità. I nostri cuori sono pesanti per la perdita della nostra bella e cara ragazza. Preghiamo per lei e perché la cura di questa maledetta malattia sia presto a portata di mano. Ringraziamo tutti per le sentite condoglianze.