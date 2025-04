Pierangelo e Jasmine raccontano il loro amore nei dettagli: “Io ero eterosessuale”

Tre anni fa, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco hanno rivelato di essere stati insieme in un video, prima che lui scoprisse di non essere eterosessuale. Da allora, i due hanno pubblicato contenuti sui social e partecipato al reality “The Couple”. Pierangelo ha descritto come si sono conosciuti nel 2014, quando lui era in seconda superiore e Jasmine in prima. Dopo un inizio di amicizia, durante una gita scolastica, sono diventati fidanzati, ma la loro storia è durata poco: “La relazione è durata un mese e mezzo, ma la lasciai perché ero geloso”, ha raccontato Pierangelo. Poco dopo, ha scoperto la sua attrazione per i ragazzi.

Nel frattempo, Jasmine ha rivelato che non pensava Pierangelo potesse essere gay. Ha condiviso anche il suo primo messaggio: “Ricordo quando mi ha scritto su Instagram, ero super felice”. La loro amicizia è riaffiorata durante il periodo del Covid, quando hanno iniziato a risentirsi e successivamente a fare live insieme. Questo ha portato a una profonda amicizia.

Attualmente, i due sono in nomination a “The Couple” e potrebbero uscire nel prossimo episodio. La sintonia tra Jasmine e Pierangelo è evidente, e i fan si chiedono se siano la “couple” perfetta. Le dinamiche della loro relazione hanno suscitato curiosità e interesse, sia per la loro storia passata che per il presente in cui continuano a supportarsi come amici intimi.