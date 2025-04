Pierangelo e Jasmine, Elena e Thais: eliminati a The Couple, i sondaggi

A una settimana dal debutto di The Couple, durante la seconda puntata si sono svolte le nomination. Due delle otto coppie sono state messe al televoto: Elena Barolo e Thais Wiggers, ex veline di Striscia la Notizia, e i migliori amici Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi. Secondo i sondaggi, le ex veline potrebbero essere eliminate lunedì prossimo. Su Twitter, i fan stanno chiedendo di organizzare votazioni, ma con The Couple il televoto avviene solo tramite sms a pagamento, rendendo difficile manipolarlo come nel Grande Fratello.

Se Elena e Thais venissero eliminate, sarebbe un peccato, dato il loro potenziale; si ipotizza che possano essere ripescate in future edizioni del Grande Fratello. Il televoto è ufficialmente aperto e il pubblico è chiamato a esprimere le proprie preferenze per salvare le coppie in pericolo.

Durante le nomination, Elena e Thais hanno nominato Jasmine e Pierangelo, nonché Giorgia e Laura, puntando quindi a eliminare le coppie percepite come più forti. I fratelli Mileto hanno seguito una strategia simile, mentre le sorelle Testa hanno ricambiato il voto a Elena e Thais, votando anche Antonino e Andrea. Quest’ultimi hanno nominato Greco e Carrisi, seguendo la stessa logica. Manila e Stefano hanno scelto le coppie femminili, nominando Elena e Thais e Giorgia e Laura. Anche queste ultime hanno ricambiato il voto, mentre Jasmine e Pierangelo hanno optato per due coppie maschili. Le sorelle Boccoli, vincitrici della puntata, sono rimaste immuni e hanno nominato le coppie che consideravano forti, contribuendo così a far diventare Thais ed Elena tra le più nominate.