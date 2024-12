Pieraccioni e Barbareschi, gelo a Ballando: le ruggini del passato

Ieri sera a “Ballando con le Stelle”, Francesca Chillemi è stata la prima ballerina per una notte e ha ricevuto la visita dei colleghi Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani. Dopo la sua esibizione, Milly Carlucci ha invitato anche Pieraccioni e Siani al centro pista, dove i due attori hanno messo in scena uno sketch divertente. Hanno riassunto ciò che era accaduto nella puntata del 30 novembre, evidenziando i momenti comici, come la squalifica di Madonia e l’arrivo di Samuel Peron, che però si è infortunato. Inoltre, hanno raccontato come Barbareschi non riuscisse a trattenere le lacrime durante la serata, mentre Nina Zilli ha rifiutato il ripescaggio e si è infortunata, causando un’altra crisi di pianto per Barbareschi.

Dopo l’esibizione di Barbareschi, Selvaggia Lucarelli ha ricordato le parole del regista riguardo alla costanza di Luca, nonostante i suoi pianti. Luca ha scherzato, ribattendo che aveva pianto solo una volta e che la gag di Pieraccioni era solo una battuta. Lucarelli ha cercato di levare la tensione, suggerendo di non prendersi troppo sul serio e di interpretare le parole di Pieraccioni come ironiche.

Tuttavia, le tensioni tra Pieraccioni e Barbareschi potrebbero risalire a vecchie ruggini. In passato, Pieraccioni aveva criticato Barbareschi per uno scontro con un inviato de “Le Iene”. Un post del 2012, ripreso dal giornalista Massimo Falcioni, mette in luce il disappunto di Pieraccioni nei confronti del collega, che accumulava conflitti. Pieraccioni ha dichiarato che l’attore deve cercare di offrire una piccola emozione al pubblico e che se quest’ultimo non lo sceglie, non deve forzare la sua presenza, nemmeno in politica.

Il tono delle battute di Pieraccioni non è stato ben accolto da Barbareschi, il cui viso esprimeva chiaramente il suo dispiacere. Tra i due attori, dunque, sembra esserci una rivalità che risale a qualche anno fa, con Pieraccioni che in passato aveva nuovamente criticato Barbareschi per il suo comportamento durante l’episodio con Filippo Roma. A fronte di questo background, il pubblico ha potuto assistere a una serata di grande intrattenimento arricchita da tensioni e dinamiche intricate tra i protagonisti.